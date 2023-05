SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em aceno ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), as principais lideranças do União Brasil na capital o citarão em inserções televisivas que irão ao ar na segunda-feira (15).

Milton Leite, presidente da Câmara Municipal, diz no material já gravado que "em São Paulo, o União Brasil trabalha com o prefeito Ricardo Nunes" e que juntos recuperaram "o potencial de investimentos da cidade".

Já o deputado federal Alexandre Leite (União Brasil) afirma na peça que "com Ricardo Nunes" estão fazendo "uma reparação histórica, principalmente na periferia".

Nunes tem tentado construir um amplo arco de alianças para as eleições de 2024, quando deverá ter Guilherme Boulos (PSOL) como principal adversário.

No PL, o prefeito sofre a concorrência de Ricardo Salles (SP), que tenta convencer a legenda a lançar candidatura própria.

No União Brasil, a tensão atual envolve a nomeação para o sucessor de Maurício Faria no Tribunal de Contas do Município. Leite tem dito a aliados que foi feito um acordo em 2020 para que ele escolhesse o novo conselheiro, mas Nunes tem respondido que não sabe da existência de qualquer acordo e que a decisão será exclusivamente sua.