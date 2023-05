SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presidente da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), Hélio Doyle vai implementar, a partir de junho, o programa Conversa com o Presidente, que sorteará cerca de 20 trabalhadores a cada três meses para debater com ele a situação e os planos da estatal.

Até o final do ano, com três reuniões previstas de até cinco horas cada, a previsão é ouvir cerca de 5% dos empregados que não exerçam funções comissionadas. A participação será voluntária.

"Não se administra bem uma empresa sem conhecer as preocupações, anseios, ideias, sugestões e reivindicações dos que nela trabalham. É preciso saber o que pensam as empregadas e empregados", afirma Doyle. "Por isso, estamos criando na presidência esse mecanismo. Os participantes de cada Conversa com o Presidente serão sorteados, levando-se em conta a proporcionalidade em relação às diretorias nas quais estão lotados e ao gênero", completa.

Segundo ele, todos os participantes terão tempo para se manifestar livremente na reunião.