SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) e a JusBrasil firmaram uma parceria para facilitar o acesso de jornalistas a dados jurídicos.

As informações processuais são públicas, mas costumam ser de difícil acesso. Com isso, jornalistas que atuam em reportagens investigativas relacionadas ao Poder Judiciário podem enfrentar complicações para encontrar essas informações por causa das burocracias do sistema.

Segundo Katia Brembatti, presidente da Abraji, a nova ferramenta será importante porque mesmo jornalistas experientes encontram dificuldades ao buscar informações judiciais nas diferentes plataformas e nos diferentes sistemas oferecidos pelos tribunais do país.

"O acesso ao Jusbrasil vai facilitar muito essa busca e a oferta de informações precisas de interesse público nas reportagens", afirma.

O recurso está disponível apenas para associados da entidade. Entre as funcionalidades, os profissionais podem visualizar os autos de diversos processos judiciais disponíveis no Jusbrasil.

É possível também fazer buscas na plataforma por nomes e palavras-chave.

"A atividade jornalística tem especial proteção constitucional conferida pelo direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5°, inc. IV da Constituição Federal do Brasil)", diz o texto do termo de uso da ferramenta, que também ajuda a explicar a importância da iniciativa.

Ainda de acordo com o documento, as reportagens não envolvem somente a publicação de conteúdos informativos em diversos formatos e veículos, como também a coleta, análise, processamento, tratamento, investigação, apuração e verificação de informações de interesse público.