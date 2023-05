SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O marqueteiro Pablo Nobel fechou contrato com o embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli para fazer sua campanha para as primárias que escolherão os candidatos para presidente da Argentina. O trabalho será feito com a agência de Nobel, a PLTK.

Scioli já disputou a Presidência em 2015 e foi derrotado por Mauricio Macri. Agora, tenta uma nova chance de chegar à Casa Rosada.

Pelo sistema político do país, os partidos primeiro fazem uma eleição prévia para escolher seus candidatos. Essa etapa ocorrerá em agosto. Scioli busca ser o candidato representando o atual governo, já que o presidente Alberto Fernández, envolto em uma grave crise econômica, anunciou que não buscará novo mandato.

As eleições gerais ocorrerão em outubro.

Argentino que vive no Brasil desde a adolescência, Nobel tem grande experiência com campanhas no país. Ele foi o marqueteiro do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) no ano passado e deve cuidar da candidatura do deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) para prefeito de São Paulo no ano que vem, caso ela se confirme.