SÃO PAULO, SO (FOLHAPRESS) - Ex-presidente do banco dos Brics, o economista Marcos Troyjo será "fellow" da Universidade de Oxford, na Inglaterra, a partir de setembro.

Durante um ano, ele pesquisará o impacto da globalização em entidades subnacionais. "É onde se dará o próximo capítulo do processo de integração global", afirma.

Troyjo estará ligado à Blavatnik School of Government, em uma posição destinada a acadêmicos que tenham como característica serem "lideranças transformacionais". Atualmente, a vaga é ocupada pelo ex-presidente da Colômbia Iván Duque (2018-22).

Antes de ser indicado para a chefia do Novo Banco de Desenvolvimento, responsável por projetos de financiamento do bloco dos Brics, Troyjo trabalhou na equipe do ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro (PL), Paulo Guedes. Ele vem sendo citado também como um possível colaborador do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).