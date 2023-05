SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após ter o mandato de deputado federal cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Deltan Dallagnol (Podemos-PR) falou estar 'indignado' e ser vítima de vingança.

Dallagnol pode recorrer da decisão, mas a perda do mandato tem efeito imediato. O TSE considerou que ele fraudou a Lei da Ficha Limpa ao sair do MPF (Ministério Público Federal), em novembro de 2021. Segundo o ministro Benedito Gonçalves, relator do caso, ele escapou de eventuais punições que poderiam resultar em sua demissão, o que o tornaria inelegível.

"344.917 mil vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas nesta noite com uma única canetada, ao arrepio da lei e da Justiça. Meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Mas nenhum obstáculo vai me impedir de continuar a lutar pelo meu propósito de vida de servir a Deus e ao povo brasileiro", afirmou Dallagnol.