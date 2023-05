SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-presidente do Secovi, sindicato do setor imobiliário em São Paulo, Flávio Amary presidirá o Lide Habitação, braço do grupo criado pelo ex-governador de São Paulo João Doria.

Filho do ex-prefeito de Sorocaba Renato Amary, Flávio também foi secretário da área na gestão Doria. Ele também comporá o "board" do grupo, ao lado dos ex-ministros Henrique Meirelles (Fazenda) e Sergio Sá Leitão (Cultura) e da ex-secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo Patrícia Ellen, entre outros.