SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu filho Eduardo são esperados nesta quinta-feira (18) na Apas Show, maior evento do país do setor de supermercados, que acontece em São Paulo. Integrantes da segurança de Bolsonaro estiveram nesta quarta-feira (17) na Expo Center Norte, local do encontro, para discutir detalhes da presença dele.

Com o gesto, Bolsonaro busca fazer um contraste com a ausência de figuras de expressão do governo federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), diferentemente de antecessores como Michel Temer (MDB) e do próprio Bolsonaro, não prestigiará a feira, organizada pela Associação Paulista de Supermercados.

Já o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), foi convidado para a abertura, ocorrida na última segunda-feira (15), mas não esteve presente. Segundo sua assessoria, ele foi chamado de última hora por Lula para uma reunião em Brasília para discutir pautas econômicas.

Nos três primeiros dias, a feira recebeu mais de 60 autoridades, entre elas o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), e prefeitos como o da capital, Ricardo Nunes (MDB), o de Guarulhos, Guti (PSD), o de Osasco, Rogério Lins (Podemos), e o de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB).