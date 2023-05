SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cebri (Centro Brasileiro de Relações Internacionais) e a Microsoft fecharam uma parceria visando apresentar sugestões a órgãos públicos para aumentar a segurança cibernética do país.

Já houve um de quatro encontros previstos com membros do governo, empresas e da sociedade civil, com a participação inclusive de um representante do GSI (Gabinete de Segurança Institucional). Será elaborado até setembro um documento com recomendações sobre o tema.

A segurança cibernética é uma preocupação crescente de instituições. No ano passado, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal (STF) sofreu quase 2,5 milhões de tentativas de ataques hacker em sete meses.