BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Davi Alcolumbre (União-AP) afirmou a interlocutores que "vai até o fim" para reverter a negativa do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis) aos estudos exploratórios sobre petróleo na foz do Rio Amazonas.

O ex-presidente do Senado, que coordena a bancada amapaense, pretende usar sua força política para mudar o entendimento do instituto. Ele planeja acionar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assim que ele retornar da viagem ao Japão. Até lá, quer conversar com o presidente interno, Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).

Segundo afirmou a auxiliares, Alcolumbre conta com o apoio de toda a bancada do estado, que inclui do líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido), à deputada bolsonarista Silvia Waiãpi (PL). Também afirma ter o apoio dos ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Integração Nacional, Waldez Goés, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Alcolumbre diz ter ficado especialmente irritado porque o Ibama teria tomado a decisão sem ouvir os parlamentares do estado e não os comunicou do parecer final.

O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, disse que a única possibilidade de a decisão ser revista é se a Petrobras reapresentar a proposta, com informações mais robustas. Ele citou como problemas a ausência da chamada Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS), que a empresa não entregou, além do plano de atendimento à fauna e do plano de comunicação aos povos indígenas, que seriam falhos e insuficientes.