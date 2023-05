SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um abaixo-assinado online pela instalação da CPI do Abuso de Autoridade, iniciado na quarta-feira (17) à noite, reuniu mais de 200 mil assinaturas no período de 48 horas.

O volume foi tão expressivo que derrubou duas vezes o site que hospeda a petição (acesse aqui o link).

A proposta de CPI é do deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS), que iniciou o abaixo-assinado após a cassação pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) do mandato de Deltan Dallagnol (Podemos-PR).

Van Hattem propôs a CPI no ano passado para investigar supostos abusos cometidos por ministros do STF e do TSE durante o processo eleitoral, mas o pedido de investigação reuniu apoio de apenas 142 dos 171 deputados necessários, a maioria de direita.

A expectativa agora é que a cassação de Deltan dê novo fôlego à tentativa de criar a CPI.