SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar do pouco público em atos de apoio ao ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) até o momento, seus admiradores planejam insistir em manifestações criticando a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassá-lo.

No próximo domingo (21), haverá um ato às 15h em frente à sede do Ministério Público Federal, no centro de Curitiba, em prol de Deltan. Entre os organizadores está a seção local do MBL (Movimento Brasil Livre).

"Curitiba sempre foi vanguarda na oposição à elite política. O Lula esteve preso aqui. Nesta semana, o Deltan foi cassado por revanchismo e sofreu na pele as consequências de enfrentar o sistema. Nós, do MBL Paraná, estamos do lado dele", diz o coordenador do movimento no estado, João Bettega.

A presença do próprio Deltan é esperada. Também haverá manifestações em Londrina e Maringá.