O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou, na noite deste sábado (20), já manhã de domingo no Japão, com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Os dois conversaram sobre diversos assuntos, segundo o próprio Lula descreveu em uma rede social. Comércio bilateral, meio ambiente e a guerra na Ucrânia esteve na pauta da conversa. Esse foi o primeiro encontro entre os dois.

“Com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que tive a alegria de encontrar pela primeira vez aqui no G7. Falamos sobre o comércio entre nossos países, a necessidade de esforços conjuntos na defesa do meio ambiente e sobre a guerra na Ucrânia. Trudeau reforçou que está feliz com a volta do protagonismo brasileiro no debate ambiental no mundo. Vamos trabalhar juntos e acredito que podemos dobrar as relações comerciais entre nossos países”, afirmou Lula.

Esse foi o segundo compromisso de Lula no dia em Hiroshima, onde está para a cúpula do G7, grupo das sete maiores economias do mundo. O Brasil participa como convidado, junto com outras sete nações. Antes do encontro com Trudeau, Lula visitou o Memorial da Paz, erguido em alusão às vítimas da bomba jogada na cidade, durante a Segunda Guerra Mundial.

Tags:

Canadá | cúpula do G7 | Justin Trudeau | Lula | Política