SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio à expectativa da indicação do prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) para o Tribunal de Contas do Município, o nome do secretário Edson Aparecido (Governo) tem sido discutido como solução provisória.

O conselheiro Mauricio Faria se aposentará do TCM-SP até o fim de maio. Nunes tem Marcela Arruda (Gestão) como preferida para a vaga, transformando-a na primeira conselheira titular da história da corte de contas municipal. O secretário Ricardo Torres (Fazenda) também é cotado.

No entanto, Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara Municipal, tem dito a aliados que o prefeito firmou um acordo em 2020 de que seria dele a escolha do conselheiro para substituir Faria. Nunes nega a existência do acerto, o que tem tensionado a relação.

A indicação do prefeito precisa ser referendada pela Câmara, o que pode não acontecer sem o apoio de Leite.

Como a situação pode se arrastar pelos próximos meses, um conselheiro interino deve ocupar o lugar deixado por Faria. Esse nome precisa sair de uma lista de dez sugestões enviada pelo TCM ao prefeito. Os conselheiros então procuraram Nunes para oferecer a possibilidade de que ele indique uma pessoa para fazer parte da lista.

Marcela Arruda não cumpre um dos critérios necessários para fazer parte da lista, ocupar um cargo de titular na administração pública há mais de cinco anos.

Diante disso, Edson Aparecido tem sido o nome estudado. Atualmente secretário de Governo de Nunes, ele já foi secretário estadual duas vezes (Desenvolvimento Metropolitano, 2011-2012, e Casa Civil, 2012-2016) e municipal (Saúde, 2018-2022), além de ter sido deputado estadual e federal.