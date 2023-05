SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Simone Denarium, primeira-dama de Roraima, foi eleita nesta segunda-feira (22) conselheira do Tribunal de Contas do estado.

Agora, ela fiscalizará as contas do governo local, comandado pelo marido, Antonio Denarium (PP).

Simone recebeu 17 dos 24 votos na Assembleia Legislativa. A votação foi secreta, por meio de cédulas de papel.

Ela concorria com Jorge Everton Barreto Guimarães, que recebeu quatro votos; Regys Odlare de Lima Freitas, que teve três votos, e Maria da Glória de Souza Lima. Os candidatos já haviam passado por sabatinas antes da votação.

O salário do cargo vitalício é de R$ 35 mil, com possibilidade de imóvel funcional.

Pedidos para anular a candidatura dela foram protocolados nos Ministérios Públicos estadual e federal, além de na própria Assembleia. Nenhum foi acatado.

O MP-RR (Ministério Público de Roraima) se manifestou contrário ao pleito porque Simone já havia atuado de forma irregular enquanto funcionária pública. Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, Simone era sócia-administradora de duas empresas ao mesmo tempo em que exercia a tarefa de secretária estadual, o que é proibido.

"A gente precisa ter representatividade feminina em um local de decisão. Eu tenho certeza de que, com a minha capacidade e o currículo que apresentei, tudo isso foi levado em consideração por todos", disse Simone após a eleição.

Ela prometeu contribuir com políticas sociais, especialmente as focadas nas pessoas com deficiência.

O episódio se soma a outros casos recentes de indicação de familiares ligados a políticos nos estados.

No último dia 16, a Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou o advogado Eduardo Porto como novo conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado). Ele vai substituir o próprio pai, o conselheiro aposentado Carlos Porto.

A candidatura foi articulada pelo presidente da Assembleia, Álvaro Porto (PSDB), que é tio do futuro conselheiro e irmão de Carlos Porto.

Na Bahia, a esposa do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), a enfermeira Aline Peixoto, foi aprovada em março para o Tribunal de Contas dos Municípios do estado.

Também em março, no Pará, a advogada Daniela Barbalho, esposa do governador Helder Barbalho (MDB), foi aprovada para o TCE. Em Alagoas, a administradora Renata Calheiros, esposa do ex-governador e ministro dos Transportes Renan Filho, também foi indicada para o Tribunal de Contas em dezembro.

Os ministros do governo Lula (PT) Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Waldez Góes (Integração Nacional), ambos ex-governadores, emplacaram também suas esposas nos tribunais de contas do Piauí e do Amapá, respectivamente.