SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vereador de Sorocaba Vinicius Aith (PRTB) retirou da pauta de votação da Câmara o projeto de sua autoria que revogava o título de cidadão sorocabano concedido ao ator Paulo Betti em 1977.

O assunto gerou grande debate entre os parlamentares na manhã desta terça (23). Aith queria revogar a homenagem feita a Betti porque, segundo ele, o ator desrespeitou os parlamentares do município em uma publicação nas redes sociais.

Na postagem, o ator criticava a mobilização dos vereadores para proibir a realização da marcha da maconha na cidade. "O mundo acabando e os vereadores de Sorocaba querendo proibir a marcha da maconha. Vão se catar, babacas", disse o ator na ocasião. Agora, o vereador quer que Betti se retrate pela declaração.

Aith é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e já se envolveu em outras polêmicas com artistas. Em março deste ano, ele foi condenado pela Justiça por divulgar uma fake news contra a atriz Patrícia Pillar.

Durante as eleições do ano passado, Aith afirmou que a atriz teria sofrido violência doméstica quando era casada com o ex-candidato (PDT) à presidência da República, Ciro Gomes "Ciro falando em defesa das mulheres. Eu não esqueci das pancadas na Patrícia Pillar, hein!", escreveu na época. Algum tempo depois, ele apagou a publicação. A atriz o processou pela divulgação da fake news.

No ano passado, ele também usou informações falsas sobre a varíola dos macacos para pedir o cancelamento da Parada LGBTQIA+ na cidade do interior paulista.

Na sessão desta terça (23), manifestantes contrários ao projeto de Aith marcaram presença na Câmara.

"Esse projeto [de revogar o título de Paulo Betti] é ridículo e foi feito só para ele [Aith] aparecer. É uma vergonha fazer isso com um ator que nos orgulha", defendeu a vereadora Iara Bernardi (PT), que se manifestou antes da votação. O ator nasceu em Rafard, mas cresceu em Sorocaba.

À coluna, antes da votação, Betti disse que a discussão sobre manter ou não o título dele era irrelevante. "O que me interessa em Sorocaba é a Igreja do Preto Velho João de Camargo, que corre o risco de desabar. Isso que é importante."

"É sempre a mesma coisa, inventam esses factoides para tirar o foco de algo grave que está acontecendo com eles. Neste caso, o prefeito de Sorocaba [Rodrigo Manga] está sendo acusado de corrupção", afirmou o ator. O vereador Aith faz parte da base de apoio de Manga na Câmara.

O Ministério Público abriu inquérito para investigar supostas irregularidades na compra de materiais de robótica para alunos do ensino fundamental da cidade. A Justiça determinou o bloqueio dos bens do prefeito e o afastamento do secretário de Educação, Marcio Carrara.