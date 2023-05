SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem dito a aliados que não vai indicar o filho do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil), para a vaga que está prestes a abrir no Tribunal de Contas do Município. Milton Leite Filho (União Brasil-SP) tem falado a outros deputados estaduais que irá para a corte de contas.

Como mostrou o Painel, Nunes e Leite têm se estranhado a respeito da indicação. O presidente da Câmara diz que eles fecharam um acordo em 2020 de que ele escolheria o novo conselheiro, mas o prefeito nega a existência do acerto.

O imbróglio tem potencial explosivo: a indicação é do prefeito, mas precisa ser aprovada pelo Legislativo, onde Leite tem grande influência.

A seus interlocutores, Nunes diz que topa conversar com Leite sobre a escolha de nomes, mas que o filho do vereador está descartado.

O conselheiro Mauricio Faria se aposentará do TCM-SP no fim de maio. Nunes tem Marcela Arruda (Gestão) como preferida para a vaga, transformando-a na primeira conselheira titular da história da corte de contas municipal. O secretário Ricardo Torres (Fazenda) também é cotado.

Em meio à tensão, o nome do secretário Edson Aparecido (Governo) tem sido discutido como solução provisória. Como a situação pode se arrastar pelos próximos meses, um conselheiro interino deve ocupar o lugar deixado por Faria. Esse nome precisa sair de uma lista de dez sugestões enviada pelo TCM ao prefeito. Os conselheiros então procuraram Nunes para oferecer a possibilidade de que ele indique uma pessoa para fazer parte da lista.

Diante disso, Edson Aparecido tem sido o nome estudado como interino. Atualmente secretário de Governo de Nunes, ele já foi secretário estadual duas vezes (Desenvolvimento Metropolitano, 2011-2012, e Casa Civil, 2012-2016) e municipal (Saúde, 2018-2022), além de ter sido deputado estadual e federal.