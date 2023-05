SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Servidores públicos federais realizarão nesta quarta-feira (24) manifestações em diversos estados contra o arcabouço fiscal do governo Lula (PT) e as alterações promovidas no projeto pelo relator Cláudio Cajado (PP-BA). O texto foi aprovado nesta terça-feira (23).

Em Brasília, o ato está marcado para as 10h, na Câmara dos Deputados.

Os servidores criticam as travas para reajustes de servidor e para novos concursos em caso de não cumprimento de metas pelo governo federal.

Os atos são organizados pelo Fonasefe, Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, e por representantes da Fenajufe, Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União.

Com a aprovação do texto na Câmara, a pressão dos servidores deve se concentrar agora nos senadores, que apreciarão o projeto.

"As regras mais duras visam diretamente os serviços públicos: proibição de concursos e de reajuste aos funcionários. Se o lema é reconstruir o Brasil, o novo arcabouço fiscal não cabe. Nos mobilizar contra o arcabouço fiscal é fundamental para a nossa campanha salarial de 2024", publicou a Fonasefe em suas redes sociais.