SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palácio do Planalto agiu para tentar evitar derrotas em áreas prioritárias para o presidente Lula (PT) na medida provisória da reorganização da Esplanada dos Ministérios.

O saldo da negociação do novo formato da Esplanada foi negativo para a ministra Marina Silva (Meio Ambiente), cuja pasta foi esvaziada com transferência de atribuições para outros ministérios.

"Qualquer tentativa de desmontar o sistema ambiental brasileiro é um desserviço", disse a ministra do Meio Ambiente, que já enfrenta uma disputa interna no governo diante do desejo da Petrobras de explorar petróleo na bacia da foz do rio Amazonas.

As derrotas recentes remetem à sua primeira passagem como ministra de Lula, de 2003 e 2008.

Marina deixou o governo Lula 2 em 13 de maio de 2008, depois de cinco anos, quatro meses, 12 dias e uma coleção de disputas no cargo. À época, sem apoio do presidente, ela já não via condições de permanecer no cargo.

Relembre, em 7 pontos, os atritos de Marina até sua demissão em 2008.

1) Irritação final

Uma semana antes, pouco antes de cerimônia pública do lançamento do PAS (Plano Amazônia Sustentável), no Planalto, a ministra participou de reunião com Lula e governadores da Amazônia. Naquele momento, foi informada por Lula que a coordenação do Conselho Gestor do plano ficaria com o então ministro Mangabeira Unger (Assuntos Estratégicos), que não participara da elaboração do plano, gestado desde 2003.

2) Recado a Lula

Ao deixar o governo, na ocasião, Marina descreveu em carta dura os seus motivos.

O texto entregue a Lula atribui a demissão a dificuldades enfrentadas na condução da agenda ambiental: "V. Exa. é testemunha das crescentes resistências encontradas por nossa equipe junto a setores importantes do governo e da sociedade".

3) Hidrelétricas

No início do segundo mandato de Lula (2007-2010), sob pressão para apressar a concessão de licenças para obras do PAC, Marina já havia colocado o cargo à disposição.

Na ocasião, julgou ter tido reiterado o apoio do chefe e conduziu a revisão do projeto de hidrelétricas do rio Madeira (RO) para liberação da licença ao empreendimento.

O mal-estar entre Marina Silva e Dilma Rousseff (Casa Civil) começou nesse ponto. Para Dilma, o argumento era econômico e técnico. Marina argumentava, por outro lado, que as hidrelétricas só podem sair do papel se ficasse constatado que não iriam trazer prejuízos ambientais à região.

4) Soja transgênica

Uma grande polêmica anterior tratou da liberação de lavouras transgênicas de soja, a partir de sementes contrabandeadas da Argentina. À época, a ministra assimilou a derrota, embora a área ambiental do governo resistisse à liberação de organismos geneticamente modificados.

5) Combate ao desmatamento

Foi na execução da política de combate ao desmatamento que ela viu inviabilizada sua permanência. Em janeiro de 2008, Marina associou o aumento do ritmo do desmatamento ao avanço de pastos e plantações de soja, estimulados pelo aumento do preço de commodities.

Atraiu críticas de governadores e do então ministro Reinhold Stephanes (Agricultura).

6) Atrito com servidores

Marina também enfrentou problemas com os servidores do Ibama, insatisfeitos com a divisão do órgão e com a criação do Instituto Chico Mendes.

Para protestar contra a criação do órgão, os servidores do Ibama fizeram uma greve, que foi criticada publicamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

7) Cana no Pantanal

Com o então ministro Reinhold Stephanes (Agricultura), o desentendimento de Marina girava em torno do plantio de cana. Para Marina, Stephanes incentiva o plantio de cana em áreas degradadas da Amazônia, do Pantanal e da Mata Atlântica.