SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, decidiu replicar publicamente o deputado federal André Janones (Avante-MG) após o parlamentar disparar uma série de críticas contra ele e a linguagem digital adotada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais.

No início da tarde desta quarta-feira (24), Pimenta havia compartilhado com seus seguidores a transmissão de sua participação em uma audiência pública na Câmara dos Deputados. "Ministro Paulo Pimenta apresenta planos do governo na área de comunicação", dizia a publicação.

Janones, que nas eleições de 2022 atuou como um coordenador informal da campanha de Lula nas redes, criticou o tom adotado e fez uma série de "sugestões" para que o ministro melhorasse a sua comunicação com o público.

"Escreva em primeira pessoa. Rede social é local de intimismo. Pra se aumentar o engajamento, se faz necessário criar uma sensação de pertencimento no usuário, ainda que não seja Vossa Excelência quem está digitando. Isso é o 'beabá' das redes sociais", afirmou o deputado federal.

Ao longo desta tarde, Janones seguiu fazendo críticas a outras postagens publicadas nas contas oficiais do governo federal. "Falem em linguagem popular", escreveu em uma delas. "Deixem o elitismo intelectual de lado e voltem pro chão da fábrica", disse ainda.

Cerca de duas horas depois, a equipe de assessoria de imprensa Pimenta decidiu replicar ao comentário feito por Janones na conta do ministro no Twitter. A resposta foi dada após aval do próprio auxiliar de Lula, segundo integrantes da pasta ouvidos pela coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

"O ministro está ao vivo, quem tuita é a assessoria. Portanto, em terceira pessoa. Estamos juntos, deputado, temos um governo e um país para construir", publicou a conta de Paulo Pimenta.

Janones, então, fez uma tréplica. "Vivendo e aprendendo! Obrigado pelo e ensinamento e parabéns pelo sucesso na comunicação, em especial nas redes", ironizou o deputado, em suposta referência a críticas que têm sido feitas à comunicação do governo Lula no ambiente digital.