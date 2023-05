BRASÍLIA, DF, E SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro teve um mal-estar na manhã desta quinta-feira (25), disse a assessoria do PL Mulher. O UOL apurou que ela foi atendida em um hospital em Brasília.

Michelle tinha uma agenda partidária do PL marcada para esta manhã. Com o mal-estar, porém, ela não participou do encontro, marcado para fazer um alinhamento do partido com presidentes estaduais da sigla, incluindo as presidentes do PL Mulher nos estados.

"O estado de saúde da Presidente Nacional do PL Mulher é estável e ela deverá retornar para suas atividades profissionais nos próximos dias", diz nota divulgada pelo PL Mulher.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participa do encontro.

