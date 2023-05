SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Defensores da indicação do secretário da Fazenda da cidade de São Paulo, Ricardo Torres, para uma vaga no TCM (Tribunal de Contas do Município) têm usado como argumento seu currículo robusto.

A favorita do prefeito Ricardo Nunes (MDB) até o momento para a vaga que será aberta no final do mês é a secretária de Gestão, Marcela Arruda. Ao mesmo tempo, o presidente da Câmara, Milton Leite (União Brasil) diz que havia sido prometido que o posto seria para um indicado seu, o que Nunes nega.

Leite quer emplacar um de seus filhos, o deputado estadual Milton Leite Filho (União Brasil). A vaga será aberta com a aposentadoria do conselheiro Maurício Faria.

Torres é ligado ao grupo do prefeito Bruno Covas, morto há dois anos, de quem era amigo próximo. Trabalhou na iniciativa privada antes de ser convencido pelo amigo a integrar sua gestão, primeiro como diretor e criador da Agência Reguladora de Serviços Públicos, e depois como responsável pelas finanças do município.

Na área acadêmica, é doutor em direito econômico pela USP e mestre pelo Insper, entre outros títulos. Essas qualificações têm sido usadas como argumento por seus defensores junto a Nunes.