SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) pode ficar sem teto em São Paulo, estado em que mora desde criança, fez carreira e sempre manteve um endereço.

Ele e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, comunicaram a familiares que o casal pode deixar a casa que aluga no bairro do Alto de Pinheiros.

Ela explicou que os gastos com a residência não fariam mais sentido, já que os dois, com agenda intensa de viagens e trabalhando e morando no Palácio da Alvorada, em Brasília, têm frequentado cada vez menos a cidade.

O martelo ainda não está batido. Lula tem filhos e netos em São Paulo, e costuma receber a família em casa em datas especiais.

Sem teto, ele passaria a se hospedar em hotéis, ambiente frio e pouco acolhedor para se reunir com pessoas mais íntimas.

Questionada pela coluna por meio de sua assessoria, a primeira-dama não respondeu.