SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PSDB pretende incluir como membro do diretório paulistano Tomás, filho do prefeito Bruno Covas, morto em 2021.

Com 18 anos, ele acaba de voltar de período de estudos nos EUA e faria sua estreia na vida partidária a partir do segundo semestre, quando as instâncias da legenda se renovarão. Tomás vem sendo preparado para disputar a eleição de 2026 para deputado federal.