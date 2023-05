SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Representantes de nove centrais sindicais e da UNE (União Nacional dos Estudantes) divulgaram uma nota conjunta em que fazem um apelo ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para que vete um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo homenageando o coronel Erasmo Dias, expoente da ditadura.

Como mostrou o Painel, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia aprovou na última quarta-feira (24) um projeto do ex-deputado bolsonarista Frederico D'Avila (PL) batizando um viaduto em Paraguaçu Paulista, terra natal de Dias, com o nome do coronel, morto em 2010. Por ter caráter terminativo, a matéria agora vai à sanção ou veto de Tarcísio.

"Pedimos que o governador Tarcísio de Freitas vete este projeto tão absurdo. O povo paulista não merece passar pelo vexame e indignidade que tal homenagem representa. Não merece ser exposto a uma ferida que já deveria estar cicatrizada. Ditadura nunca mais!", diz a nota.

Assinam o documento Sérgio Nobre (CUT), Miguel Torres (Força Sindical), Ricardo Patah (UGT), Adilson Araújo (CTB), Moacyr Auersvald (Nova Central), Antonio Neto (CSB), Antagoras Lopes (Conlutas), Nilza Pereira (Intersindical), José Gozze (Pública) e Bruna Brelaz (UNE).

Dias ficou conhecido por ter liderado a invasão da PUC em 1977, que resultou na prisão de dezenas de estudantes, quando era secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo. Ele depois foi deputado federal e estadual.