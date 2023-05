SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal de Contas do Município de São Paulo enviou ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) uma lista com dez nomes para que ele escolha um para ocupar o cargo de conselheiro interino da corte, que ocupará o lugar de Maurício Faria, que se aposenta na terça-feira (30).

Nunes tem que escolher um nome para substituir Faria, e, como mostrou o Painel, da Folha de S.Paulo, a favorita atualmente é Marcela Arruda, secretária municipal de Gestão, que se tornaria a primeira conselheira mulher da corte. No entanto, Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara Municipal, tem dito a aliados que tinha um acordo com o emedebista segundo o qual ele indicaria o próximo conselheiro e que está sendo descumprido.

A indicação parte do Executivo, mas tem que ser aprovada no Legislativo. Enquanto a definição não ocorre, um interino ocupa o cargo. Ele precisa ser escolhido pelo prefeito dentro de uma lista de dez nomes elaborada pelo TCM.

Diante disso, o TCM procurou Nunes para que ele sugerisse um nome de sua preferência a ser colocado nessa lista. Edson Aparecido, secretário de Governo, passou a ser cotado para a posição.

O prefeito tem sido um duro crítico do TCM e, diante da relação tensa, recusou a oferta e disse que não indicaria uma pessoa para a lista. Dessa forma, o TCM enviou neste domingo (28) uma lista própria.

Nela, destacam-se dois ex-membros da gestão Nunes: Maria Tereza Gomes da Silva, ex-procuradora do Município e ex-coordenadora da revisão do Plano Diretor e atual chefe de gabinete da presidência do TCM, e Luis Fernando de Camargo, ex-controlador-geral adjunto e atual sub-chefe da assessoria jurídica da corte.

Também compõem a seleção Carlos Macruz Filho, Daniela Cordeiro de Farias, Elio Esteves Junior, Helane Cabral, Maria Angélica Fernandes, Ricardo Panato, Rubens Chammas e Zilma Ferreira dos Santos.