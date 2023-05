SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério do Desenvolvimento Social deve lançar em breve dois programas voltados a qualificar a população de baixa renda.

Um deles, batizado de "Aprender & Empreender", é destinado a pessoas a partir de 16 anos de idade inscritas no Cadastro Único do governo federal, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

É um público estimado em 1 milhão de pessoas. A ideia é firmar parcerias com empresas privadas e entidades para fomentar projetos de empreendedorismo, dando orientação para crédito, assistência técnica e apoio para plano de negócios.

Além disso, também está em gestação a construção de uma Política Nacional de Cuidados, voltada para pessoas que trabalham em atividades de limpeza, serviços domésticos e assistência a vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com deficiência.

São funções mantidas majoritariamente por mulheres e negros, o que gera barreiras para a entrada no mercado de trabalho e aumenta a desigualdade.

No último dia 30 de março, foi criado por decreto um grupo interministerial para pensar em ações para trabalhadores envolvidos neste setor. A instância reúne 17 ministérios e tem prazo de 180 dias, prorrogáveis por igual período.