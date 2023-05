SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Secretário municipal de Habitação, João Farias formalizou sua saída da Prefeitura de São Paulo nesta segunda-feira (29), em reunião com Ricardo Nunes. Como revelou a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, Farias já havia avisado o prefeito de sua decisão na sexta-feira (26).

Ex-secretário-geral do Republicanos em São Paulo, Farias é uma das principais lideranças paulistas da sigla, que agora discute a possibilidade de se afastar da gestão de Nunes. Para a eleição de 2024, as alternativas de momento seriam apoiar Ricardo Salles (PL) ou lançar nome próprio.

A relação de Nunes com o União Brasil também atravessa turbulência. O presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, cacique do União, tem dito a aliados que Nunes irá descumprir um acordo que fechou com ele em 2020 de que ele indicaria o próximo conselheiro do Tribunal de Contas do Município, com a aposentadoria de Maurício Faria.

O emedebista tem enviado recado em sentido contrário, de que nunca houve esse compromisso e que vai indicar um nome de sua preferência. A favorita é Marcela Arruda, atual secretária de Gestão.

Atualmente, sem Republicanos e União, aliados de Nunes projetam os apoios de MDB, PSD, PP.

Como revelou a coluna Painel, Farias e o diretor-presidente da Cohab, João Cury, e o secretário de Governo, Edson Aparecido, têm divergido fortemente a respeito de um decreto ainda não publicado para desapropriação de uma área e construção de um projeto habitacional em Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo.

Internamente, Farias tem dito que o decreto abriria as portas para que uma empresa específica mantivesse sua participação no programa habitacional Pode Entrar. Sem o decreto, a empresa seria desclassificada. Ele tem dito que o decreto tiraria a lisura do processo ao prejudicar as condições iguais de concorrência.

A área da habitação é considerada estratégica para Nunes, que aposta na construção de casas para alavancar suas chances de reeleição no ano que vem.