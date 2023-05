SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma palestra nesta segunda-feira (29) na Assembleia Legislativa de São Paulo reuniu na mesma mesa figuras tão díspares como o veterano deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) e o único representante do Novo na Casa, Leonardo Siqueira.

O mote foi um debate com o economista Felipe Salto, da corretora Warren Rena e ex-secretário estadual da Fazenda, promovido pela federação PSDB-Cidadania. Ele falou sobre temas como reforma tributária e os rumos da economia do país.

Salto afirmou que o estado de São Paulo não pode ficar alijado do processo de discussão da reforma e precisa ter uma proposta própria. A atual, segundo ele, prejudica o estado.

Participaram também Marco Vinholi, presidente do PSDB do estado de São Paulo, o líder tucano na Assembleia, Vinicius Camarinha, e o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), entre outros.

Foi o segundo evento do tipo promovido pela federação PSDB-Cidadania, após uma conversa com o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga. O próximo será com o ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung.