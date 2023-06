SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - O grupo jurídico Prerrogativas divulgou nota em que dá apoio à indicação do advogado Cristiano Zanin para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal).

"O notável saber jurídico de Cristiano Zanin Martins foi posto à prova em debates judiciários complexos e de alta indagação, nos quais o advogado demonstrou não apenas a sua brilhante proficiência e domínio técnicos, como também uma personalidade de têmpera incomum, além de inflexível compromisso com princípios e valores de natureza constitucional", afirma o grupo.

Formado por advogados e profissionais do Direito alinhados ao governo Luiz Inácio Lula da Silva, o Prerrogativas tinha outras preferências na corrida pela vaga aberta pela aposentadoria de Ricardo Lewandowski, como os professores Pedro Serrano e Lênio Streck. Parte do grupo também se inclinava por Manoel Carlos de Almeida, ex-secretário-geral do STF.

Apesar disso, o grupo nunca teve nada contra Zanin, segundo seu coordenador, o advogado Marco Aurélio de Carvalho.

Na nota, o grupo refuta ainda o argumento de que haveria impeditivo ético pelo fato de o indicado ter sido advogado de Lula na Lava Jato.

"Ao se converter em magistrado, o advogado deixa a condição de representante de seus clientes e encerra os seus vínculos contratuais. Apenas caberá declarar suspeição ou impedimento no exame de causas que tenha patrocinado ou em relação às quais haja emitido parecer específico", diz o Prerrogativas.

Além disso, afirma o grupo, a garantia da vitaliciedade oferece ao ministro independência com relação à autoridade que o nomeou.