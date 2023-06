BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), liberou os parlamentares do trabalho presencial na semana que vem. O registro de presença poderá ser feito on-line, segundo ele comunicou aos líderes partidários na tarde desta sexta-feira (2).

O Ato da Mesa Diretora encaminhado para as bancadas prevê trabalho remoto nas sessões de segunda (5) a quarta-feira (7). A justificativa foi "otimizar os trabalhos da Casa".

A semana que vem será mais curta, por causa do feriado de Corpus Christi, e já não teria a votação de matérias fundamentais, de qualquer forma.

A medida, no entanto, é parte do recado dado por Lira ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de que vai paralisar a Casa até que o Executivo organize melhor sua base aliada. A medida foi anunciada por ele após as dificuldades enfrentadas para a aprovação da medida provisória que muda a estrutura de ministérios, ocorrida apenas na última hora.

Membros do Executivo avaliam que Lira começou um processo de distanciamento do governo, embora ainda esteja longe de um rompimento.