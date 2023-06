SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) fez ao longo de 2021 e 2022 uma série de apelos aos seus apoiadores para que se empenhassem na eleição de parlamentares alinhados a ele.

Antevendo uma situação crítica caso fosse eleito e tivesse que lidar com um Congresso mais à direita, o petista usou a campanha para alertar sobre o risco de ter um Legislativo hostil ao Executivo. Contra isso, pedia engajamento na eleição de mais parlamentares "do time do Lula".

Hoje seu governo enfrenta uma série de dificuldades diante de um Congresso dominado por forças contrárias e disposto a barrar medidas cruciais para o Planalto.

Em pelo menos nove ocasiões antes de ser eleito, Lula lançou em público uma metáfora sobre a raposa que é colocada para tomar conta do galinheiro e come as galinhas. Ele dizia aos simpatizantes que era importante evitar um cenário comparável a esse.

*

'É LÁ QUE O BICHO PEGA'

"A gente faz política com quem a gente tem, com quem foi eleito, com os partidos que existem."

"É preciso saber escolher o político, o deputado, o vereador, o prefeito, o governador. Por exemplo, você quer uma reforma tributária [em] que o rico pague imposto de renda, então você não pode votar em rico para ser a maioria do Congresso Nacional. Você quer que tenha uma política correta de reforma agrária [...], você não pode votar em 300 deputados ruralistas, você tem que votar em pessoas que pensem como você. Você não pode votar [em] patrão querendo que ele faça aquilo que o trabalhador deseja. Você não pode votar em banqueiro querendo que ele faça as coisas melhorarem para os bancários."

"A gente [PT] precisa ter uma bancada mais representativa, e os partidos de esquerda também, o PSB, o PSOL, o PDT. Para ver se a gente consegue dentro do Congresso Nacional aprovar as coisas que são necessárias para fazer as mudanças que todos nós queremos fazer nesse país."

"Nós temos que levar muito a sério o Congresso Nacional. Não adianta a gente ficar falando em reforma agrária e depois eleger 2 sem-terra para deputados e 380 membros de uma bancada ruralista. Não adianta ficar falando na reforma trabalhista que a gente quer e depois eleger 2 trabalhadores e 300 empresários. Assim você não vai fazer nunca. É preciso que a gente pense na bancada [de deputados e senadores], porque é lá que o bicho pega. É lá que a gente aprova o Orçamento, as medidas que podem favorecer o povo brasileiro, é lá que a gente começa a fazer as grandes transformações."

em 3.ago.2021, em entrevista à rede TVT

NÃO BASTA PRESIDENTE DE ESQUERDA

"Não coloca uma raposa no galinheiro, que ela não vai tomar conta das galinhas, vai comer as galinhas. Não basta eleger um presidente da República progressista, de esquerda. Você tem que eleger um presidente de esquerda e eleger pessoas comprometidas."

em 1º.set.2021, em entrevista ao programa "Triangulando", no YouTube

'COMPROMISSO HISTÓRICO'

"Não é elegendo apenas um presidente que a gente muda esse país. É preciso votar em deputados, deputadas, senadores e senadoras que tenham compromisso histórico com o povo brasileiro, com a juventude brasileira e com a soberania brasileira."

"Tem uma coisa que eu queria pedir para todos vocês. Nós temos que convencer as pessoas que não basta votar para presidente, temos que votar em deputados progressistas."

em 17.dez.2021, durante o 5º Congresso Nacional da Juventude do PT

PRESIDENTE REFÉM

"Nós precisamos eleger um conjunto de deputados que tenham uma visão do Brasil um pouco mais otimista, social, humanista. A gente não pode continuar com um Congresso que tornou o presidente da República refém."

"Eu espero que o povo brasileiro possa no dia das eleições votar em pessoas que tenham um sentido mais social desse país, que pensem melhor o papel do Estado, que queiram mais desenvolvimento, mais geração de empregos, que queiram acabar com a pobreza e a fome, melhorar a educação, melhorar os investimentos em ciência e tecnologia. Espero que a gente consiga fazer isso no processo eleitoral, mas, quando você é eleito presidente, tem que conversar com quem foi eleito. O ideal seria que o PT pudesse eleger todos os deputados; não vai acontecer. Talvez o mais importante é que a esquerda devesse eleger a maioria dos deputados. Eu acho que é difícil acontecer. Então você negocia com quem está eleito."

em 26.jan.2022, em entrevista à rádio CBN Vale

PENSANDO IGUAL

"Nós precisamos pensar diferente, porque, para a gente poder fazer a mudança que está na cabeça de todas vocês, é preciso a gente lembrar que não dá para votar apenas num presidente da República, é preciso a gente votar para deputados, deputadas, senadores e senadoras que pensem assim. Para a gente construir uma maioria e fazer a mudança que a gente precisa fazer nesse país."

"Quero construir um leque de pessoas que ajude esse país, para a gente mudar. Quando a gente ganhar, a gente vai ter que ter maioria no Congresso Nacional. Senão a gente vai ter que construir. Nós temos que construir no processo eleitoral."

em 10.mar.2022, durante encontro com mulheres

A RAPOSA E AS GALINHAS, MAIS UMA VEZ

"Para mim, nessas eleições de 2022, é muito importante o eleitor levar em conta a necessidade de votar em deputados e senadores que pensem igual o povo. Você não pode botar uma raposa para tomar conta do seu galinheiro. Você sabe que a raposa vai comer as galinhas. O que você precisa é votar em pessoas que tenham compromisso em beneficiar os mais necessitados nesse país."

em 15.mar.2022, durante entrevista à rádio Espinharas, da Paraíba

'METADE DE DEPUTADOS BONS'

"Não basta apenas eleger o Lula presidente da República, se a gente não mudar a qualidade dos deputados e senadores. [...] Nós vamos ter que eleger deputados, gente. Vamos ter que eleger muitos deputados e senadores que pensem igual à gente. A gente não pode votar colocando raposa no nosso galinheiro. A desgraçada da raposa vai comer as galinhas, ela não vai deixar as galinhas livres, não vai."

"Nós precisamos de muita gente lá, porque, enquanto a gente achar que não tem força, eles vão enchendo o balaio de deputados para votar contra a gente. Durante as eleições, eu vou pedir voto para deputado. Vocês tratem de lançar candidatos a deputado, porque nós precisamos de pelo menos uma metade de deputados bons, porque senão a gente não consegue aprovar, a gente não consegue fazer as coisas."

em 19.mar.2022, durante encontro com o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra)

FRAGILIZADOS

"Não basta votar no Lula. É importante ter em conta o que está acontecendo no Brasil. Além de eleger o presidente da República, nós temos que eleger deputados, deputadas, senadores e senadoras. Porque, se a gente não construir uma maioria [no Congresso], a gente vai ficar fragilizado."

em 26.mar.2022, durante evento do PC do B

'SENÃO A GENTE NÃO CONSEGUE'

"Essa eleição exige que vocês levem em conta a necessidade de votar em deputados e senadores. Não adianta votar num presidente e votar em deputados do outro lado. Porque senão a gente não consegue fazer o que precisa ser feito. [...] Para que o povo saiba que não pode votar numa raposa para tomar conta do galinheiro. A raposa vai comer as galinhas."

"Se nós quisermos consertar o Brasil, a gente vai ter que, nessa eleição, ser mais cuidadoso, zeloso e, ao mesmo tempo, ser mais ousado. A gente precisa pesquisar quem é quem, para não se enganar."

em 31.mar.2022, durante comício em Salvador

'NÃO ADIANTA CHORAR'

"Aqui não tem ninguém inocente. Vocês sabem que qualquer coisa que a gente quiser fazer a gente vai ter que passar pelo Congresso Nacional. Se a gente não mudar o Congresso Nacional, é muito difícil imaginar que nós vamos conseguir fazer as reformas que nós precisamos fazer. Ou melhor, a contrarreforma [trabalhista] que nós precisamos fazer. Não adianta chorar. Se não tiver números, a gente não faz."

"Eu fico imaginando se a gente ganhar as eleições para presidente da República e a gente fizer minoria. [...] Os partidos deixaram de ser partidos e viraram cooperativas de deputados. O que vale é a repartição do fundo eleitoral. Estou dizendo isso para vocês terem noção que nós temos uma tarefa quase heroica, uma coisa revolucionária, sabe? Como é que a gente vai trabalhar para não deixar eleger pilantra? Para não deixar a direita ter uma maioria? Se a gente não fizer nada, achar que apenas votando no nosso candidato está resolvido o problema... Eu não sei se a gente vai conseguir, mas nós temos que tentar construir a ideia de que o povo não pode continuar votando nos mesmos."

em 4.abr.2022, durante evento na CUT (Central Única dos Trabalhadores)

A RAPOSA, DE NOVO

"Se você não analisar, pode sempre estar colocando uma raposa para tomar conta das galinhas, achando que a raposa vai criar as galinhas. Ela não vai. Ela vai comer as galinhas. Se a gente não olha os deputados que a gente vota, a gente pode votar de forma equivocada, acreditando nas bobagens que se fala pelo mundo."

em 21.abr.2022, durante evento na comunidade de Heliópolis (capital paulista)

TAREFA DE CAMPANHA

"Nessa campanha, eu vou dar mais importância à questão dos deputados do que à própria campanha presidencial. Não adianta votar num presidente da República se não votar numa quantidade de deputados que pensam ideologicamente igual o presidente, para fazer as mudanças que necessita. Qualquer presidente eleito hoje, com o orçamento secreto, terá muita dificuldade de governar esse país."

"Eu pretendo, se tudo der certo, fazer uma campanha dizendo: vote na bancada que vai defender o nosso governo. Vote na bancada que vai mudar. E aí eu tenho que ter uma lista com o nome de todos os [candidatos a] deputados, de todos os partidos que estão me apoiando, para a gente fazer as pessoas votarem. É preciso convencer o povo de que ele não pode continuar colocando raposa para tomar conta das galinhas, porque as raposas vão comer e não vão cuidar das galinhas. Essa é uma tarefa que é um compromisso de campanha."

em 26.abr.2022, em entrevista coletiva

É PARA VOTAR NESSES

"O jogo é pesado. O jogo de interesses é pesado. Se a gente eleger uma maioria de deputados que pensa contrário ao que você pensa..."

"Nós temos que ter em mente uma coisa: se a gente não eleger uma maioria de deputados e senadores que estão comprometidos com os discursos que nós temos aqui, e a gente ganhar as eleições, e o atual presidente da Câmara [Arthur Lira] continuar com o poder imperial [...], para que o poder fique na Câmara dos Deputados e ele aja como o imperador do Japão [...]."

"Eu vou viajar o Brasil para conversar com o povo brasileiro. E nós vamos ter que publicar em cada comício uma lista de [candidatos a] deputados e senadores nossos em cada estado. E dizer: é nessa gente que vocês têm que votar se a gente quiser mudar esse país."

em 3.mai.2022, no evento para receber apoio do Solidariedade

CAMPANHA ATIVA

"Nós vamos precisar eleger deputados. Eu vou fazer campanha para deputado, vou pedir voto. Vou tentar montar um time, para que a gente possa fazer com que esse país volte à normalidade e esse povo possa viver com muita tranquilidade, como Deus quer que a gente viva."

em 1º.jul.2022, em entrevista à rádio Metrópole da Bahia

TIPO HUMANO

"É muito importante a gente eleger deputado, mas muito [mais] importante a gente saber que tipo de deputado ou deputada estamos elegendo, qual o compromisso histórico dessa pessoa e o que essa pessoa pensa do mundo do trabalho, do salário, da mulher, do negro, do conjunto da sociedade brasileira. Porque às vezes você vota numa pessoa e está colocando uma raposa para cuidar do galinheiro, achando que ela vai cuidar das galinhas. Ela vai comer as galinhas. É o que está acontecendo com o orçamento secreto, na Câmara dos Deputados, que é a maior bandidagem já feita em 200 anos de República."

em 9.jul.2022, durante comício em Diadema (SP)

APELO VIRTUAL

"Precisamos de representantes que defendam os direitos do povo no Congresso."

em 13.jul.2022, no Twitter

VIVENDO E APRENDENDO

"Eu tenho consciência que uma das tarefas minhas e do Alckmin, se a gente ganhar, é tentar primeiro trabalhar durante o processo eleitoral para que a gente eleja muitos deputados e senadores com outra cabeça. Durante a campanha, eu vou trabalhar muito essa questão da eleição [para o Congresso]. Nós vamos resolver [o orçamento secreto] conversando com os deputados. E eu espero que a sociedade brasileira aprenda nessas eleições uma lição muito grande: o Congresso Nacional é o resultado da sua consciência política no dia das eleições."

em 25.ago.2022, em entrevista ao Jornal Nacional (TV Globo)

'TIME DO LULA'

"É importante votar nos deputados do time do Lula, gente. Votar nos deputados que representam o nosso time, porque nós precisamos mudar a reforma na lei trabalhista que eles fizeram e tirar o povo da escravidão. [...] Não vote em deputado da turma deles, porque é a mesma coisa que colocar uma raposa para tomar conta do galinheiro, achando que as galinhas vão engordar; não vão. A raposa vai comer as galinhas, e é isso que está acontecendo com o resultado das eleições de 2018"

em 10.set.2022, durante comício em Taboão da Serra (SP)

'BANCADA BEM MAIS ARRUMADA'

"O presidente da República [Bolsonaro] foi cooptado pelo Parlamento. O governo está tão fraco que o Congresso se apoderou. Espero que durante o processo eleitoral a gente eleja uma bancada bem mais arrumada do que a que temos hoje, mais comprometida com os interesses do povo. E nós vamos ter que conversar. Política é a arte de conversar. Durante o processo eleitoral, nós estamos trabalhando a ideia de se eleger muitos deputados, muitos senadores, para que a gente não precise ser refém do Congresso Nacional."

em 12.set.2022, em entrevista à CNN Brasil

MUDANÇA E RESPONSABILIDADE

"Não basta só a gente ganhar as eleições. É preciso a gente eleger muitas deputadas e muitos deputados do nosso time, para a gente poder mudar as coisas no Congresso Nacional. Se tudo que a gente tem que mudar, a gente tem que fazer uma lei, nós precisamos construir uma maioria no Congresso Nacional. Então vejam a responsabilidade que vocês têm. E só faltam 18 dias [para a eleição]."

em 14.set.2022, durante evento sobre economia solidária

DAR UM JEITO

"É preciso votar nos nossos deputados do chamado time do Lula, dos partidos que me apoiam. Porque, se a gente ganhar, a gente vai ter que dar um jeito no centrão, vai ter que mexer no orçamento secreto, cumprir o salário da enfermagem, melhorar o piso dos professores."

em 18.set.2022, durante comício em Florianópolis

'A GENTE TÁ LASCADO'

"É importante votar nos deputados. Eu preciso de deputados e deputadas que me ajudem a fazer as reformas necessárias para garantir direitos ao povo brasileiro. É importante eleger senadores. Se vocês votarem em mim para presidente e no [Fernando] Haddad para governador, e votarem em deputados que são contra a gente, a gente tá lascado. É como se você tivesse um galinheiro e resolvesse colocar a raposa para tomar conta das galinhas. O que ia acontecer? A raposa ia comer as galinhas."

em 24.set.2022, durante comício no Grajaú (capital paulista)