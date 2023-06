SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou a transferência de Roberto Jefferson para o Hospital Samaritano Botafogo, na zona sul do Rio. Jefferson cumpre pena no Complexo Penitenciário de Gericinó.

O ex-deputado Roberto Jefferson caiu em sua cela na sexta-feira (2) e bateu a cabeça. A defesa de Jefferson havia solicitado a transferência para que ele pudesse realizar uma tomografia.

Segundo a Seap, Jefferson apresenta quadro de confusão mental e precisa fazer o exame "com urgência" para verificar possível traumatismo craniano. A informação consta em um laudo médico, emitido neste sábado (3) pela secretaria, após o ex-deputado passar por consulta no hospital penitenciário de Bangu 8, onde está detido.

Na decisão, Moraes autorizou a transferência com a aplicação das seguintes medidas cautelares:

- Proibição de receber visitas sem prévia autorização judicial, à exceção de sua esposa e advogados regularmente constituídos, observadas as regras hospitalares.

- Proibição de frequentar ou acessar, inclusive por meio de sua assessoria de imprensa, ou qualquer outra pessoa, as redes sociais apontadas como meios da prática dos crimes a ele imputados, ou quaisquer outras.

- Proibição de conceder qualquer espécie de entrevista sem prévia autorização judicial.

- Proibição de uso de celular, tablets, ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos de comunicação.