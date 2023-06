SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Ricardo Salles (PL) anunciou nesta segunda-feira (5) que desistiu de concorrer à eleição para a Prefeitura de São Paulo no ano que vem. "O centrão ganhou e a direita perdeu", disse à reportagem. "Não fui eu que desisti, desistiram de mim".

A decisão, antecipada pelo jornal O Globo, ocorre após ter criticado o líder de seu partido, Valdemar Costa Neto, por gestos de aproximação com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que seria seu rival na eleição. Salles viu seu plano de concorrer com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ameaçado.

Na última sexta-feira (2), Nunes ficou no palco ao lado de Bolsonaro e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em uma cerimônia militar na capital paulista.

Foi a segunda aparição pública do prefeito com o ex-presidente. A anterior ocorreu no início do mês passado, durante evento do PL na Assembleia Legislativa. Na ocasião, os dois também participaram de um almoço.

Neste sábado (3), o ex-ministro do Meio Ambiente da gestão Bolsonaro primeiro escreveu em seu perfil no Twitter: "Quem com os porcos anda, farelo come".

Horas depois, ele voltou a publicar, apontando motivos que estariam por trás da intenção de alas do PL de embarcarem na campanha de Nunes.

Salles, que queria se apresentar como representante da direita no pleito, lembrou que o atual prefeito não declarou apoio a Bolsonaro nas eleições de 2022 e já afirmou em uma entrevista que não será o candidato desse campo.

"Vou explicar: Valdemar, através do Dep. Antonio Carlos Rodrigues, ex-ministro da Dilma [Rousseff] e ATUAL elo de ligação do PL com o PT, tem 1 Secretaria e 2 subprefeituras na administração Nunes, que não apoiou Bolsonaro ano passado e ainda disse ao Estadão não querer ser o candidato da direita", afirmou o parlamentar do PL.