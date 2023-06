SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Duarte (PSB-MA) quer que a Câmara dos Deputados aprove uma moção de repúdio ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), por ter afirmado que os estados do Sudeste e do Sul do país são diferentes porque neles há mais pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial.

O parlamentar apresentou um requerimento no sábado (3).

O episódio ocorreu na sexta-feira (2), durante o encontro do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste), em Belo Horizonte, na presença de outros cinco dos sete governadores das duas regiões.

"Se tem estados que podem contribuir para este país dar certo, acredito que são estes sete estados aqui. São estados onde, diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial", afirmou Zema na ocasião.

A declaração foi alvo de críticas de oposicionistas, que apontaram teor preconceituoso com outras áreas do país.

"Suas palavras [de Zema] ofensivas generalizaram e estigmatizaram uma região inteira do nosso país, ferindo a dignidade e o respeito dos nordestinos e de todos os brasileiros que prezam pela igualdade e pela harmonia entre as regiões", diz o requerimento do deputado Duarte.

Após a repercussão, Zema disse que foi mal interpretado. "Talvez por não utilizar as palavras adequadas, fui mal interpretado. As pessoas recebem o auxílio por não terem emprego. O auxílio é importante em momento de pandemia, recessão", afirmou o governador de Minas Gerais.

No sábado, ele disse que quem analisar sua fala "vai ver que aquilo que eu quis dizer, e se fui mal interpretado eu peço desculpa, é que nós, governadores do Sul e Sudeste, acreditamos, temos convicção, de que o melhor programa social é a geração de empregos".

O senador Humberto Costa (PT-PE) foi às redes sociais condenar a declaração. "Respeite o Nordeste! O governador Romeu Zema fez declarações xenofóbicas atacando o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste do Brasil. Frases essas que me recuso a republicar e que só atestam o seu preconceito, despreparo e irresponsabilidade", escreveu.

"O sujeito detesta pobre e ainda exala preconceito. E pior, o faz com autoridade de governador. Um mau exemplo inaceitável", afirmou o deputado federal Rogério Correia (PT-MG).

Já o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), saiu em defesa de Zema. "A nossa ideia é que todos tenham oportunidade de se desenvolver e daqui a pouco quem sabe o Brasil não precise mais de auxílios. Acho que foi o que o governador Zema quis falar ontem", defendeu.