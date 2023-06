SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) nunca conversou com ele sobre candidatura a prefeito de São Paulo.

"Ele nunca foi candidato. Nunca discutimos esse assunto. Nunca falou comigo, nunca tocou nesse assunto comigo de candidatura. Não sou o dono do partido, mas penso que seria normal ele ter falado comigo", afirmou Valdemar ao Painel.

Nesta segunda-feira (5), Salles anunciou a desistência da candidatura, pelo fato de o PL tender a dar apoio à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Ele disse que o "centrão ganhou e a direita perdeu".

Valdemar afirmou que uma candidatura de "extrema direita" como a de Sales daria a vitória a Guilherme Boulos (PSOL) para prefeito. Na visão do cacique do PL, isso inclusive abriria caminho para uma possível candidatura presidencial do psolista em 2026.

"Com a estrutura de São Paulo, ele é candidato a presidente em dois anos, aí enterra a gente de vez. Temos de ter uma candidatura de centro-direita", afirmou. Embora não tenha citado, uma possibilidade seria o apoio a Nunes. Outra, como revelou o Painel, da Folha de S.Paulo, é lançar o senador Astronauta Marcos Pontes (PL).

Segundo Valdemar, São Paulo é uma cidade que tem tendência para esquerda. "Já tivemos Erundina, Marta e Haddad prefeitos. O Bolsonaro, o Tarcísio e o Marcos Pontes perderam na cidade. Por isso a extrema direita não tem como ganhar sozinha", afirmou.

