SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em pouco mais de cinco meses de governo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já rompeu a marca das 100 audiências com autoridades estrangeiras.

A centésima ocorreu na última sexta-feira (2) na Cidade do Cabo, em encontro com o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa.

Desde então, houve outras três, todas em Adis Abeba, na Etiópia, com Abiy Ahmed, primeiro-ministro do país, Demeke Mekkonnen, vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros, e Mussa Faki Mahamat, presidente da Comissão da União Africana.

A conta não inclui 30 encontros com estrangeiros em que Vieira acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O ritmo frenético do chanceler é resultado da orientação de Lula de retomar o protagonismo do Brasil no cenário internacional, após quatro anos de governo Jair Bolsonaro (PL), em que o país foi frequentemente considerado um "pária".