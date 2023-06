BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, se retratou nesta quarta-feira (7) e disse não ter sido feliz na escolha de palavras ao ter chamado Brasília de "ilha da fantasia" no final da semana passada.

A declaração foi alvo de críticas de políticos da direita à esquerda do Distrito Federal, inclusive do governador, Ibaneis Rocha (MDB).

"Ao citar Brasília como centro do poder político, não fui feliz nas minhas palavras, o que permitiu que alguns transformassem a minha declaração em um ataque à cidade ou ao seu povo", disse Costa nas redes sociais.

"Quero deixar absolutamente claro que meu desabafo nada tem a ver com brasileiras e brasileiros que vivem na capital, com seus familiares, lutando, sonhando e passando dificuldades como tanta gente em todas as cidades do país".