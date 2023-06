SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O partido que surgirá da fusão de PTB e Patriota adotará o número 25, que era do antigo DEM. Dirigentes das duas siglas esperam concluir o processo de junção ainda neste primeiro semestre, ficando pendente apenas a aprovação pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A nova legenda ainda não tem nome definido. A primeira alternativa é Mais Brasil, mas isso também ainda precisa ser chancelado pela Justiça Eleitoral.

A sigla pretende ter um programa de centro-direita, e se espelha nas disputas internas do União Brasil, surgido da fusão de DEM e PSL, como um antiexemplo.

Para tentar evitar um clima permanente de conflito, estabeleceu em seu estatuto que a direção nacional será composta igualmente pelas duas partes, mas com as decisões precisando da aprovação de 75% do partido.

Além disso, o presidente sempre será egresso de um dos partidos formadores da nova agremiação, com tesoureiro e secretário-geral originários da outra. O primeiro presidente deve ser Ovasco Resende, do Patriota.

A fusão tem como principal objetivo salvar os dois partidos da extinção, em razão da cláusula de barreira.

A nova sigla terá quatro deputados federais, todos eleitos pelo Patriota. O PTB elegeu apenas um, mas que já deixou a legenda.