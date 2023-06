BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O advogado Cristiano Zanin será sabatinado pelo Senado para o STF (Supremo Tribunal Federal) na próxima quarta-feira, dia 21 de junho. A data foi anunciada nesta segunda-feira (12) pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), Davi Alcolumbre (União-AP).

Indicado pelo presidente Lula (PT) para a vaga do ministro Ricardo Lewandowski, Zanin precisa do voto de, no mínimo, 41 dos 81 senadores. Antes de ter seu nome submetido ao plenário, o advogado será sabatinado pela CCJ da Casa. A votação é secreta.