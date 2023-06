SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O advogado Cristiano Zanin, indicado por Lula (PT) para o Supremo Tribunal Federal (STF), terá um Dia dos Namorados diferente nesta segunda (12): ele vai jantar com senadores na casa do líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, em Brasília.

Em plena campanha para ter seu nome aprovado no parlamento, como exige a lei, Zanin já confirmou presença. Ele será a estrela do jantar.

O cardápio do encontro pelo menos é caprichado: de entrada serão servidos dadinhos de tapioca e queijo coalho acompanhados de geleia de pimenta caseira.

Como prato principal, Randolfe escolheu duas opções: escalopinho de filé mignon ao molho madeira e filé de frango ao creme de milho e mostarda, tudo acompanhado com arroz branco, salada tropical e guarnição francesa.

A sobremesa será bem brasileira: Romeu e Julieta, ou goiabada com queijo.

De bebidas, vinho tinto e branco, água com e sem gás, suco e refrigerantes.

A aprovação de Zanin no Senado é dada como certa, mas os senadores da base do governo querem garantir um amplo quórum no dia da votação para evitar alguma surpresa desagradável.

Zanin é casado com Valeska Teixeira Martins. Os dois têm três filhos.