SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará uma homenagem ao ex-presidente José Sarney (MDB) nesta sexta-feira (16) na inauguração do último trecho da ferrovia Norte-Sul, obra iniciada em seu mandato.

Lula telefonou para o emedebista e o convidou para participar em Rio Verde (GO) da inauguração do trecho, cuja construção foi iniciada há 36 anos. Sarney aceitou o convite. O petista fará um discurso exaltando a visão estratégica do então mandatário.

A Norte-Sul é uma ferrovia cuja história se arrasta desde a década de 1980. Em 13 de maio de 1987, a Folha de S.Paulo publicou reportagem de Janio de Freitas que mostrou que a concorrência para a construção da ferrovia tinha sido uma farsa. De forma cifrada, o resultado das empresas vencedoras tinha sido publicado cinco dias antes.

Além disso, até 2017 a ferrovia já tinha consumido R$ 28 bilhões em valores corrigidos pela inflação e órgãos de controle e fiscalização estimavam que pelo menos um terço tinha sido superfaturado.

Cinco anos antes, a PF (Polícia Federal) deflagrou operação que revelou corrupção nas obras feitas pela Valec, estatal que detinha a concessão da ferrovia.