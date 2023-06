SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Itamaraty pretende entregar até julho uma resposta ao documento adicional apresentado pela União Europeia com novas exigências ambientais para a assinatura do acordo com o Mercosul.

O termo adicional, chamado de "side letter", propõe transformar em obrigações compromissos ambientais feitos de forma voluntária na primeira redação da proposta. Atualmente, o texto está sendo analisado pelas áreas técnicas dos ministérios envolvidos na discussão.

O presidente Lula e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fazem declaração conjunta à imprensa após reunião bilateral, no Palácio do Planalto. A resposta brasileira deve trazer a discordância com a mudança e a avaliação de que, se forem aplicadas sanções, elas devem valer para os dois lados, e não somente para os países sul-americanos.

O tema foi debatido entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em reunião na última segunda-feira (12).

Durante a declaração conjunta, Lula criticou a exigência ambiental extra que europeus querem no acordo com o Mercosul e disse que a premissa das negociações não deve ser "desconfiança e sanção".