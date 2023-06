SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Responsável por comandar as ações da gestão Ricardo Nunes (MDB) na cracolândia no último ano, Alexis Vargas decidiu deixar a administração municipal nesta quinta-feira (15). Na quarta-feira (14), ele havia sido retirado do cargo de secretário de Projetos Especiais e passado para o de secretário-executivo-adjunto de Governo Municipal.

Segundo apurou o Painel, ele não aceitou a mudança, que significava na prática um rebaixamento de função, e pediu demissão. No novo posto, ele dividiria com Edsom Ortega, o novo secretário de Projetos Especiais, a atuação na cracolândia: Ortega comandaria a parte de zeladoria e segurança, enquanto Vargas ficaria responsável pelas ações de acolhimento e tratamento da população.

A saída de Vargas se deu após tensão com o secretário de Governo, Edson Aparecido, que tem centralizado a articulação política na prefeitura e que foi um dos proponentes do novo modelo de atuação na cracolândia.

Vargas fazia parte de um grupo na gestão municipal que defende abordagens mais humanizadas no tratamento de usuários de drogas, composto também por Carlos Bezerra (Assistência Social) e Soninha Francine (Direitos Humanos e Cidadania).

Internamente, há temor de fortalecimento de uma visão mais repressiva, representada por figuras como o coronel Camilo (subprefeito da Sé) e o próprio Ortega, que, como mostrou a Folha, proibiu a distribuição de sopas e marmitas a moradores de rua na região central de São Paulo quando comandou a pasta de Segurança Urbana na gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD), em 2012.