SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), tem enfileirado eventos religiosos em sua agenda. O emedebista pretende disputar a reeleição em 2024 e deverá ter como adversários os deputados federais Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB).

Desde o começo de maio, Nunes participou de eventos e reuniões de igrejas de várias religiões. No período, esteve na Expocatólica, na Unasp (Centro Universitário Adventista), na Associação Morumbi de Integração Social na Igreja Batista do Morumbi e em culto da Assembleia de Deus - Ministério Ferreira, além de ter dado entrevista para a rádio Gospel FM, da Igreja Renascer em Cristo.

Nesse período, encontrou-se com Lisânias Moura, pastor e presidente da Igreja Batista do Morumbi, dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, padre Julio Lancellotti, da Pastoral do Povo da Rua, apóstolo Estevam Hernandes, fundador da Igreja Renascer em Cristo e presidente da Marcha para Jesus, apóstolo César Augusto, coordenador geral da Igreja Fonte da Vida, dom Algacir Munhak, bispo da Diocese de São Miguel Paulista, entre outros padres, bispos e pastores.

Um dos principais incentivadores da estratégia de Nunes de se aproximar dos religiosos é o vereador Isac Félix, presidente municipal do PL, que vinha defendendo o apoio de seu partido ao prefeito de São Paulo e não a Ricardo Salles (PL), que desistiu da disputa.