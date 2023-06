SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em encontro na sexta-feira (16), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, avançaram em projeto para criação de uma linha de crédito para empresas que produzam ou tenham interesse em produzir ônibus elétricos no Brasil.

Um dos requisitos será o de que essas empresas utilizem componentes nacionais. Um grupo de trabalho será criado nas próximas semanas para formatar os critérios e os valores envolvidos na proposta.

Em abril, Boulos esteve em Santiago, no Chile, que possui uma das maiores frotas de ônibus elétricos da América Latina. O parlamentar tem argumentado que, além de reduzir a emissão de carbono, a transição elétrica das frotas também resulta em diminuição da poluição sonora.

O tema deve virar objeto de disputa entre o deputado e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), na eleição municipal de 2024.

O programa de metas do emedebista inclui a previsão de que 20% da frota municipal seja composta por ônibus elétricos até o fim do ano que vem, ou seja, cerca de 2.600 veículos do tipo.

Também participaram da reunião da sexta-feira o deputado estadual Emídio de Souza (PT) e a diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, Luciana Costa.