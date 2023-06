SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em reunião com governadores da região Norte nesta sexta-feira (16) em Cuiabá, o governador do Amazonas, Wilson Lima, fez um desabafo sobre os investimentos do bilionário Elon Musk na Amazônia Legal.

Segundo ele, até hoje, somente três escolas públicas do estado receberam gratuitamente as antenas que são comercializadas por meio de representantes da empresa de Musk e que dão acesso à internet.

"A internet que ele começou a colocar na Amazônia nunca esteve conectada às políticas públicas. Resultado: traficante, grileiro e criminosos têm a antena do Elon Musk, mas a comunidade mais simples, lá do interior, não tem acesso".

Como a Folha de S.Paulo mostrou, onze kits para internet da Starlink, de Elon Musk, foram apreendidos em áreas de garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, de acordo com levantamento mais recente do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais).

Operações conjuntas do Ibama e da Polícia Rodoviária Federal na floresta amazônica têm sido realizadas desde o começo do ano, com o objetivo de interromper as linhas de suprimento do garimpo ilegal, para inviabilizar a atividade na região e forçar a saída dos invasores.

