BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira (19) que o presidente Lula (PT) deixou claro que o Ministério da Saúde não está na "cota partidária de qualquer partido".

O responsável pela articulação política do governo ainda negou pedidos do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL).

Sem tratar especificamente do caso da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, Padilha também afirmou que as demandas de reformulação das indicações ao governo da União Brasil estão "na pauta do governo" e que devem ser tratadas "nos próximos dias".

Padilha deu entrevista a jornalistas na tarde desta segunda, após se reunir com o presidente.

O encontro acontece em meio à pressão da União Brasil para substituir Daniela Carneiro pelo deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) na pasta do Turismo. A cúpula da legenda argumenta que ela foi uma indicação da cota pessoal e não do partido.

Além disso, Daniela já anunciou que vai sair da União Brasil. Seu marido, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho, já migrou para o Republicanos.

Lula se encontrou e almoçou com o deputado Celso Sabino em viagem a Belém para o lançamento da COP30. Como a Folha de S.Paulo mostrou, o presidente indicou ao parlamentar que a troca no Turismo vai acontecer após o seu retorno da viagem à Europa.