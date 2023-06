SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A advogada Daniela Teixeira, do Distrito Federal, foi a candidata mais votada da lista sêxtupla da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) para uma ocupar uma vaga no STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Ela, que ocupou diversos cargos na Ordem, é a única mulher da lista e aparece no topo, com 28 votos. Atrás de Daniela ficaram Luiz Cláudio Chaves, com 27 votos, Luiz Cláudio Allemand, com 26, Otávio Rodrigues, com 26, André Godinho, com 26 e Márcio Fernandes, com 23.

A entidade escolheu nesta segunda (19) a lista sêxtupla que enviará ao STJ para o preenchimento de uma vaga destinada aos advogados no tribunal, o chamado quinto constitucional.

O STJ depois faz uma lista tríplice e envia a Lula (PT), que indica um dos integrantes da lista para o cargo.

Daniela Teixeira é integrante do grupo Prerrogativas, composto por advogados, juristas e defensores públicos, que foi um dos maiores críticos da Lava Jato e apoio a candidatura de Lula à Presidência --parte de seus integrantes está no governo do petista.

"O grupo acompanhou o processo desde o início e comemorou o resultado da votação", diz à coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenado do Prerrogativas.

Apesar da forte campanha de movimentos sociais pela indicação de uma mulher, Lula não pretende adotar esse critério como exclusivo para as futuras escolhas de magistrados de tribunais regionais e de cortes superiores -embora esteja atento à necessidade de aumentar a pluralidade das Cortes, segundo interlocutores dele.

Como revelou a coluna Mônica Bergamo, o presidente pretende indicar pessoas para quem possa "telefonar". Ainda que não sejam suas amigas, ele precisa ter ao menos alguma proximidade, suficiente para conhecer bem o pensamento de quem vai indicar.