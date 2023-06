SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, reuniu-se nesta segunda-feira (19) com o deputado federal Mario Frias (PL-SP), em encontro que não constava em sua agenda oficial.

Por meio de sua assessoria de comunicação, o prefeito afirma que a reunião foi sobre a reforma tributária, tema que também orientou encontros recentes dele com Marcos Pereira, presidente do Republicanos, e o deputado federal Alfredinho (PT).

Ex-secretário nacional de Cultura do governo Jair Bolsonaro (PL), Frias era um dos principais entusiastas da candidatura de Ricardo Salles (PL) para a Prefeitura de São Paulo em 2024 e vinha participando de reuniões na casa do colega de Câmara dos Deputados para tratar do tema.

No entanto, o ex-ministro do Meio Ambiente decidiu desistir da pré-candidatura após embates com o presidente de seu partido, Valdemar Costa Neto, que o definia como um nome da extrema direita.